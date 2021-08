Analist na Europese uitschakeling Anderlecht: "POI is meer dan ooit een must, er gaat storm van kritiek komen"

Afdruipen van het Europees toneel nog voor het goed en wel begonnen is. Dat is wat Anderlecht overkwam tegen Vitesse. Nordin Jbari was op de RTBF hard voor Anderlecht en Vincent Kompany na de uitschakeling.

"Kwalificatie voor de Conference League zou wat geld hebben opgeleverd, niet onbelangrijk voor dit Anderlecht. Het zou meteen ook een showcase geweest kunnen zijn voor de vele jonge spelers." De druk op Anderlecht en Vincent Kompany neemt toe na de vroegtijdige uitschakeling, weet Nordin Jbari. "Het doel zal heel duidelijk zijn: een plaats in POI. Lukt dat niet, is het seizoen een mislukking. Deze uitschakeling gaat hoe dan ook moeilijk te managen zijn, er gaat een storm van kritiek komen. Op de club én op Vincent." Net als heel wat fans stelt ook Nordin Jbari zich luidop vragen bij het tactisch beleid van Kompany. "We weten dat hij in het begin van het seizoen iedereen een kans geeft. Waarom is dat niet het geval met Anouar Ait El Hadj? Die kende vorig seizoen een geweldig jaar. Maar dat is de manier van werken bij Kompany... Ook vorig seizoen vond hij pas naar het einde toe een typeploeg", besluit de analist.