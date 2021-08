🎥 Mooie beelden! Vitesse-coach als held onthaald na uitschakeling Anderlecht: "Topprestatie"

Niet Anderlecht, maar Vitesse schaarde zich donderdagavond in de poulefase van de Conference League. En dat werd in Arnhem gevierd als ware het een titel.

Toen Thomas Letsch het stadion wilde verlaten, werd hij door de fans als held onthaald. Het leverde deze fraaie beelden op.

"Dit is niet vanzelfsprekend, dat mogen we niet vergeten. We hebben een topprestatie geleverd door Anderlecht uit te schakelen. Mooie Euopese avonden in Arnhem, dat wilden we niet. Wie we loten? Maakt me niet uit", gaf de Duitser aan na afloop.