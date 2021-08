Marc Degryse spaart Anderlecht niet: "Tegen Vitesse, mensen..."

Marc Degryse liet na de Europese uitschakeling tegen Vitesse geen spaander heel van zijn ex-club Anderlecht. "Dit was een totale afgang"

Marc Degryse was in gesprek met VTM zichtbaar geïrriteerd met wat Anderlecht net op de mat had gelegd tegen Vitesse. "Anderlecht was niet in staat om de storm van Vitesse op te vangen. Dan ben je ofwel niet klaar, ofwel niet goed genoeg", aldus de analist.

Anderlecht maakte in de slotfase via Refaelov nog de aansluitingstreffer, maar aanspraak op kwalificatie? Nee, dat zat er nooit in. "Dit was een totale afgang", stelt Degryse hard. "Anderlecht heeft veel verloren: in eerste instantie geld. Maar ook extra wedstrijden om de jongeren te doen groeien. Misschien nog het ergste is dat Anderlecht gezichtsverlies heeft geleden tegenover gans Europa. En dan nog tegen Vitesse mensen... Dat is niet eens goeie ploeg", besluit Marc Degryse.