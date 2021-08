Kompany gevraagd naar zijn late wissels: "Dat is nooit zwart of wit, achteraf is het makkelijk praten"

Het gebeurt niet veel dat Vincent Kompany niet goed uit zijn woorden geraakt, maar de ontgoocheling was zo groot na het verlies tegen Vitessse dat hij deze keer toch naar de juiste bewoordingen moest zoeken. "Vervelend? Ja, maar ik kan evengoed razend zeggen", zuchtte hij.

Anderlecht was niet op de afspraak en dat frustreerde Kompany enorm. "Dit zal op korte termijn vooral impact hebben op de coach en de spelers", zei hij. "Maar was in de club de afgelopen 24 maanden en we hebben veel, veel, veel donkerder periodes gekend, geloof mij vrij. Maar dit is enorm vervelend ja. Uiteraard is vervelend niet het enige. Ik kan moeilijk beschrijven hoe ik me nu voel, maar binnen drie dagen is er weeral een match. Hoeveel pijn het ook doet, die deur zal snel gesloten moeten worden."

Voor een coach is het natuurlijk gekmakend dat de tegenstander twee keer bij het begin van de helften kan scoren. "We hebben er nochtans de nadruk op gelegd. Tegen een ploeg als Vitesse moet je er van het begin staan. En als er één ding is opgevallen: ze zijn goed van buiten de zestien. Ik kan hier precies uitleggen wat er misloopt op de corner. Ik kan zeggen wie waar had moeten lopen. En eigenlijk stond iedereen niet slecht, maar ze gingen niet snel genoeg uit. De intensiteit was er niet. Maar dat doelpunt viel ook vanuit het niets. Het is niet dat ze enorm veel kansen gehad hebben."

Maar waarom pas wisselen op de 70ste minuut? En waarom Dauda, die nog geen minuut speelde? "In het algemeen verwacht je grote spelers op de grote momenten. Kijk naar Rafa, hij had het moeilijk, maar dan ineens keert dat. Dit soort zaken zijn niet wit of zwart. Achteraf is het altijd makkelijk praten. Wat me vandaag het meest stoort is dat we op interessante posities kwamen, maar dan was de laatste pass niet goed. Ja, we hebben het zelf uit handen gegeven."