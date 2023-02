Ware thriller, maar Anderlecht doet Lotto Park dan toch ontploffen met dank aan Verbruggen

Anderlecht heeft er een ware thriller van gemaakt in het Lotto Park. De Brusselaars waren doorlopend de betere ploeg, deden ook het zwaarste werk door de 2-0 te maken, maar slikten er toch nog eentje. Verlengingen en strafschoppen en daarin trok Bart Verbruggen zijn ploeg over de streep.

Hulde aan Jan Vertonghen! De 35-jarige international kreeg drie 20-jarigen naast zich in de verdediging en bestuurde die alsof hij het kastje van de PlayStation aan het bedienen was. Brian Riemer wou niet afwijken van zijn 4-3-3, de tactiek die ook wordt opgelegd door de club. Door de schorsing van Murillo en het uitvallen van Debast zette hij Sardella centraal, N'Diaye op de linksback en... Arnstad op de rechtsachter.

Slimani, een echte aanwinst

Een verdediging die in de eerste helft enkel een schot op de paal weggaf. Sterk. Het was niet het enige wat Riemer veranderde. Stroeykens, Diawara en Arnstad kwamen ook in de ploeg. De twee aanvallende middenvelders moesten tevens steun geven aan de flanken.

© photonews

Anderlecht speelde goed, had de wedstrijd onder controle en creëerde redelijk wat gevaar. Dreyer en Stroeykens stuitten op Padt, maar Slimani scoorde wel. Weliswaar via het been van Russo, maar dat deerde niemand bij de thuisploeg.

De tactiek klopte: zet hoog druk en de Bulgaren weten de bal niet accuraat bij hun voorste jongens te brengen. De achterste lijn bleef in positie spelen en dus was er altijd hulp als er eens eentje uitbrak of zijn man voorbij ging. Maar bij 1-0 had Anderlecht nog steeds niets in handen.

We hadden het al over het belang van Slimani. De Algerijn is op alle momenten aanspeelbaar en laat zich niet wegduwen. Dat kwam ook tot uiting bij de 2-0. Hij positioneerde zich in de zestien en legde de pass van Dreyer met de borst panklaar voor Verschaeren. Mooi gedaan alweer.

Verlengingen en strafschoppen

Lang kon Anderlecht er niet van genieten, want even later stond het 2-1 nadat Thiago - alweer hij - de voorzet vanop rechts in doel liep. Verlengingen moesten soelaas brengen en daarin stond Ludogorets al snel met tien na de tweede gele kaart voor Piotrowski.

Het werd een belegering van de goal van Sergio Padt en geleidelijk aan bracht Riemer zowaar de halve Futures-ploeg op het veld. Sadiki, Angulo, Stassin kregen allemaal hun kans. Maar zonder succes, de bal wou er niet in. Strafschoppen dus en daarin pakte Verbruggen de eerste drie pogingen van Ludogorets. Goed voor de kwalificatie.