Qarabag-coach komt met nieuws over interesse van Anderlecht in hun linksback

Anderlecht is al op zoek naar versterkingen voor volgend seizoen. Daarbij zou het uitgekomen zijn bij Elvin Cafarquliyev van Qarabag.

Elvin Cafarquliyev (22) is de vaste linksback van Qarabag, ook donderdag in de terugmatch van de Europa League tegen KAA Gent. Volgens Azerbeidzjaanse bronnen volgt Anderlecht hem van nabij.

De coach van Qarabag ontkende donderdag na de uitschakeling in de Conference League tegen Gent de interesse van Anderlecht niet, maar ze zullen Cafarquliyev ook niet zomaar laten gaan.

"Afhankelijk van het voorstel staan we daar misschien voor open. Er is nog niks officieel, maar als hij een stap vooruit kan zetten in zijn carrière, zullen we erover nadenken", zei Qarabag-coach Gurban Gurbanov bij Het Nieuwsblad.

Waardige vervanger voor Gomez?

Cafarquliyev speelde dit seizoen 32 keer voor Qarabag en scoorde daarin twee keer en hij gaf ook zes assists. Na het vertrek van Sergio Gomez vond Anderlecht nooit een waardige vervanger, deze winter sprong de transfer van Toffolo van Nottingham Forrest nog af. Anderlecht diende daarover een klacht in bij de FIFA.