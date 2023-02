Veel twijfels, maar Fredberg krijgt gelijk: winteraanwinst is een ongelooflijke versterking voor Anderlecht

Mea culpa! Ook wij hadden onze twijfels toen Anderlecht op de laatste transferdag van de wintermercato Islam Slimani aankondigde als de nieuwe spits. Een kleine maand later moeten we onze mening helemaal herbekijken: sterk werk van Jesper Fredberg.

Nee, Slimani was niet de eerste keuze, maar stond wel op het lijstje van Fredberg. Intussen heeft de Algerijnse international bewezen wat hij Anderlecht kan bijbrengen: présence en balvastheid. Tegen Ludogorets was hij enorm belangrijk en je zag het effect toen hij van het veld gehaald werd.

90 minuten kan hij het nog niet volhouden, maar gedurende zijn periode op het veld deed hij veel: kaatsen, gevaar creëren, bal bijhouden, oorlog maken... Hij maakt de jongens om hem heen beter. Niet in het minst Francis Amuzu, die het moeilijk had om een goeie voorzet af te leveren.

Ter zijner verdediging: het is niet makkelijk om een goeie cross te geven op jongens van 1m70. Met Slimani staat er nu iemand in de box. Dat was ook te zien bij de eerste goal: Amuzu ging zijn man voorbij, Slimani creëerde ruimte tussen verdediger en zichzelf en schoot naar doel. Met het nodige geluk en een Bulgaars been ging de bal binnen, maar zoiets zagen ze nog niet veel bij Anderlecht dit seizoen.

Ook bij het doelpunt van Yari Verschaeren legde hij de bal perfect af met de borst. Daarnaast zorgde hij met heel slimme kaatsballen ook voor het nodige gevaar. Een winteraanwinst met een onmiddellijke impact, Fredberg heeft dat goed gezien.