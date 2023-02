Straf! Anderlecht heeft geschiedenis geschreven dit seizoen... Twee keer zelfs

Anderlecht heeft Ludogorets opzij gezet na strafschoppen... Het was in het verleden wel meermaals een probleem als ze elfmeters moesten gaan trappen, maar dit seizoen liep het maar liefst al drie keer goed af.

Anderlecht kende tegen de Bulgaren de kortst mogelijke strafschoppenreeks: drie gescoord, drie gepakt. Nog opmerkelijker: het is dit seizoen pas de eerste keer dat ze in Europa een strafschoppenserie konden winnen. En ze deden het al twee keer, want ook tegen Young Boys Bern liep het goed af.

In zijn rijke historie kon Anderlecht nog maar 7 penaltyreeksen winnen, 16 keer moesten ze het onderspit delven. Met ook nog de heel lange reeks in de beker tegen Lierse Kempenzonen erbij zitten ze nu dus al aan drie dit seizoen.

Mentaal staan ze dus sterk. Het zal nodig zijn om in de play-offs te geraken. Maar als ze spelen zoals donderdag zou dat geen probleem mogen worden.