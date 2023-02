Anderlecht-uitblinker speelde zijn beste match van het seizoen: "Met zoveel adrenaline in je lijf doe je wel al eens vreemde dingen"

Yari Verschaeren leek - even - de grote held te worden bij Anderlecht. Uiteindelijk werd hij dat toch nog een beetje, maar moest hij Bart Verbruggen laten voorgaan.

Verschaeren speelde wel zijn beste match in maanden. Zijn vormpeil is al een tijdje stijgend. "Toen ik de 2-0 maakte, dacht ik dat de wedstrijd afgelopen was. We waren de betere ploeg. Maar over de twee matchen gezien waren we beter. Ginder hadden we al minstens een gelijkspel verdiend en hier had het in 90 minuten gedaan moeten zijn. Zelf voel ik me goed, al moet ik nog werken aan mijn statistieken."

Ludogorets was inderdaad een maatje te klein, maar Anderlecht moet nog klinischer worden. "We hebben gevochten om de overwinning over de streep te trekken. En toegegeven, we hebben harder moeten vechten dan ik dacht. Met het oog op de topper zondag tegen Standard had ik het liever op negentig minuten afgemaakt."

Verschaeren vierde zijn goal zelfs met een yogapose, net als... Erling Haaland."Als je de winnende treffer maakt, heb je veel adrenaline in je lijf en doe je al eens gekke dingen”, lachte hij. “Ik wist niet goed wat te doen, maar ik was wel heel blij."