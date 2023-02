Verbruggen heeft dit te zeggen over zijn foutloze reeks: "Nog niet veel meegemaakt"

Drie strafschoppen, drie keer gepakt door Bart Verbruggen. De Nederlandse doelman van paars-wit mag zich stilaan een specialist beginnen noemen.

Verbruggen werd door heel zijn ploeg quasi doodgeknuffeld. Drie keer lag hij in de goeie hoek. Nochtans wilden de Bulgaren hem snel laten duiken, maar hij trapte er niet in. "Dat is een spelletje tussen gever en doelman", lachte hij. "Zij probeerden de druk bij mij te leggen, maar ik legde de druk bij hen. Dit zijn toch de dingen waarvoor je als kind doelman geworden bent."

Verbruggen heeft sinds zijn overname van Hendrik Van Crombrugge het hart van de Anderlecht-fans veroverd. "Of ik nu specialist ben? Ik weet niet. Ik heb het nog maar weinig meegemaakt in mijn jonge carrière. Het gebeurde nu twee keer en het lukte twee keer."

De wedstrijd was zenuwslopend en vermoeiend, zeker met de topper tegen Standard van zondag in het achterhoofd. "Voor mij bleef het opletten, want ze couterden echt sterk, maar we verdedigden goed. We wilden het voor de verlengingen afmaken, maar dat lukte niet. Dan is het toch fijn dat er nog genoeg jongens het hoofd cool kunnen houden om die strafschoppen binnen te trappen."