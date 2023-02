Riemer heeft de grootste lof voor één van zijn uitblinkers: "Hij doet me denken aan Modric"

Brian Riemer is meestal al een goedlachse man, maar na de match tegen Ludogorets stond er een wel heel grote grijns op zijn gezicht. "Ik ben zo gelukkig, de jongens hebben zichzelf beloond voor hun harde werk."

Wij hadden een vraag voor de Deen: of het de beste match van Yari Verschaeren was onder zijn leiding. Lang moest hij daar niet over nadenken. "Ja, maar hij was al dikwijls goed. Het ontbrak hem enkel aan die goal en daarom ben ik blij dat hij die vandaag vond", aldus Riemer.

"Maar Yari is ongelooflijk. Hij doet me een beetje denken aan Luka Modric. Technisch zo goed, zoveel kwaliteiten... Hij wil ook zo hard winnen en hij blijft maar gaan. Na 90 minuten is hij nog altijd op tegenstanders aan het jagen zoals in de eerste minuut. Hij deed het zo goed vandaag!"

Debast twijfelachtig voor Standard

Ook Kristian Arnstad kreeg een bloemetje toegeworpen. "Geef hem het krediet dat hij verdient!", vroeg Riemer. "We verloren Zeno op de laatste training en dus moesten we tactisch gaan bijsturen. Wat een match speelt hij op een positie die niet de zijne is. Ik wilde met drie opbouwen en Kristian kon naar het middenveld in balbezit. Hij deed dat perfect!"

Debast is trouwens ook twijfelachtig voor de topper tegen Standard. Dan is Murillo wel terug.