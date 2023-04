London Calling: Buffalo's vergeten het af te maken, maar mogen dankzij VAR-tussenkomsten na sfeervolle match met hoop naar Engeland

Donderdag 20 april is de dag waarop het Belgisch voetbal geschiedenis kan schrijven in Europa. Maar dan is de eerste premisse natuurlijk een goede heenwedstrijd. Te beginnen met Gent - West Ham United in de Ghelamco Arena.

London Calling van The Clash een dik kwartier voor de start van de match in een dan al netjes gevulde Ghelamco Arena. Dan weet je Gent - West Ham een interessantere wedstrijd kan worden dan eentje van Westrem ergens in een kelderklasse van het Belgisch voetbal ooit was.

Hein Vanhaezebrouck verwachtte wat meer van zijn spitsen en posteerde zowel Cuypers als Orban opnieuw in de ploeg, terwijl Torunarigha achterin fit was geraakt en Roef zoals steeds zijn plekje onder de lat kreeg in Europa.

Licht even uit

Al is nog maar de vraag of dat ook in Londen het geval zal zijn volgende week, want aan het einde van de eerste helft ging hij op een corner knullig in de fout. Geluk bij een ongeluk: Aguerd kreeg de bal op de arm en dus werd de goal afgekeurd.

Het was wel een ferme verwittiging en de Buffalo's kregen alsnog het deksel op de neus vlak voor de pauze, toen Ings van dichbtij kon afwerken nadat ze bij Gent quasi allemaal stonden te slapen op een inworp.

Nayef Aguerd

© photonews

Een ferme vlaai om de oren voor de supporters toch wel, want die geloofden er tot dan echt in en op punten was Gent lichtjes de betere ploeg in een al bij al kansarme eerste helft. Dan maar alles op alles na de koffie?

Het was van moeten - bij West Ham ging de doelman zelfs al snel tijd rekken en dan weet je met welke ingesteldheid zij de tweede helft aanvatten. Het gaf de thuisploeg goede moed en steeds vaker trokken ze ten strijde.

Cuypers zorgt voor Londense hoop

Champagnevoetbal serveerden ze ook in de tweede helft niet, maar op tijd en stond is ook een cava al eens lekker - zeker 's ochtends op de markt van Wetteren. En op grinta en doorzettingsvermogen kan je ook ergens komen.

Na een zwierige aanval met Castro-Montes en Gift Orban kon die eerste Hugo Cuypers aanspelen. Vanuit de draai trapte die heel hard voorbij Areola de gelijkmaker binnen. Daarna was het aan Gift Orban om meermaals uit alle (on)mogelijk hoeken te trappen, maar de lat en doelman zaten in de weg.

© photonews

Hugo Cuypers

Ook Castro-Montes was er een paar keer dichtbij. Tien minuten voor tijd bracht Vanhaezebrouck Tarik Tissoudali nog tussen de lijnen in de plaats van de Nigeriaanse spits, maar ook Tita Tovenaar kon ondanks een grote mogelijkheid niet meer voor het winnende doelpunt zorgen. In de slotminuut kreeg Piatkowski nog rood na balverlies van Okumu, maar daar kwam de VAR ook op terug.

Het zal in de terugmatch in Engeland moeten gebeuren. De 1-1 is op z'n minst hoopvol en op een gekke donderdag is in Londen alles mogelijk. Vraag dat maar aan Tottenham en aan (de supporters van) KAA Gent.