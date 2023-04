Vanhaezebrouck streng voor zijn speler na vermijdbaar doelpunt: "Deze groep heeft dat niet"

KAA Gent speelde 1-1 gelijk tegen West Ham United. Zeker geen slecht resultaat, maar er had misschien toch wel meer ingezeten voor de Buffalo's.

Zeker de manier waarop de 0-1 ontstond was eigenlijk een doorn in het oog, ook voor coach Hein Vanhaezebrouck.

"Ze scoren op een moment dat wij staan te slapen en high fives staan uit te delen", sakkerde de coach van de Buffalo's.

Nayef Aguerd

"En ze waren absoluut verwittigd. Transities zijn heel snel in het Engels voetbal en Coufal kan ver gooien. Dan is het ook daarvoor opletten."

Bovendien ontbreekt het de Gentenaars ook aan communicatie: "Je kan dat oplossen door te communiceren, maar deze groep heeft dat niet."

Domper

"En neen, Ngadeu was dat ook niet, dus daar moeten we niet naar kijken. We missen dat en dat krijg je er moeilijk in."

"Een iemand die iedereen wakker kan schudden is misschien genoeg, maar dat is dus niet gebeurd en dat was een domper op het gevoel van de eerste helft."