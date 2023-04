Vanhaezebrouck kijkt ook naar het verleden na dubieuze fases: "Gelukkig is er nu een VAR"

KAA Gent speelde 1-1 gelijk tegen West Ham United, maar het had ook zomaar anders kunnen lopen door enkele bepalende fases.

Davy Roef ontsnapt in de eerste helft aan een tegendoelpunt door handspel, gezien door de VAR vanuit een heel schuine hoek.

En in het slot van de wedstrijd ontkwam Piatkowski aan een rode kaart, opnieuw dankzij een tussenkomst van de VAR.

Het had dus helemaal anders kunnen lopen. Met 0-2 de rust in en/of een verdediger kwijt voor de terugwedstrijd? Dan was kwalificatie plots veel verder weg.

"Gelukkig is er nu een VAR", aldus Hein Vanhaezebrouck. "In de kwalificaties, poulefase of tussenronde was het zonder VAR, vorig jaar hadden we tegen PAOK in de achtste finale een strafschopfase zonder VAR, ..."

Ontsnappen

"Dus gelukkig was er nu een VAR en heeft hij de terechte beslissingen gepakt, waardoor we wat ontsnappen."

"Anders hadden we echt in onze eigen voet geschoten. Dat hadden we niet verdiend, dus dit moet hoop geven voor volgende week."