Gemiste kans voor KAA Gent: "Wereld had er helemaal anders uitgezien"

KAA Gent speelde donderdagavond 1-1 gelijk tegen West Ham in het eerste duel van de kwartfinale van de Conference League.

Moet Genk hiermee blij zijn? Volgens analist Bert Sterckx is het voor de Buffalo’s vooral een gemiste kans. “Veel meer dan vóór de match voelt KAA Gent: tegen dit West Ham kunnen we winnen. Met uitzondering van het openingskwartier moest het zeker niet onderdoen - misschien toonden ze zelfs iets te veel respect”, vertelt hij bij Sporza.

De tegengoal was zeer ongelukkig, maar uiteindelijk wisten de troepen van trainer Hein Vanhaezebrouck zich goed te herstellen. “Ze hadden ook nog de beste kansen om te winnen, met onder meer die mogelijkheid van Tissoudali.”

Al kwam Gent ook goed weg met de tackle van Piatkowski. “Als Gent zou doorgaan, zal iedereen dat het beslissende moment uit deze confrontatie noemen. De Pool voorkomt daar misschien de 1-2 én ontsnapt door tussenkomst van de VAR aan een gevaarlijke vrijschop plus rood. Je kunt dus stellen dat de wereld er dan helemaal anders had uitgezien voor Gent.”

Toch zit een stunt in Londen er zeker nog in, zoals Vanhaezebrouck enkele jaren geleden deed tegen Tottenham. Dan moeten de kleine pijnpunten eruit en is het ook kijken hoe Roef mentaal herstelt van zijn pijnlijke blunder.