Club Brugge bibbert tegen Osasuna, maar zet scheve situatie recht en plaatst zich voor groepsfase van de Conference League

Het heeft er even heel slecht uitgezien voor Club Brugge, maar het gaat toch naar de groepsfase van de Conference League. Het zette een 0-2 recht en speelde 2-2 gelijk tegen Osasuna.

Club Brugge verdedigde in het eigen Jan Breydelstadion een felbevochten 1-2 uit de heenwedstrijd. Blauw-zwart begon ook goed aan de wedstrijd, met vooral een erg bedrijvige Zinckernagel.Maar het was kapitein Hans Vanaken die doelman Herrera een eerste keer aan het werk zette na 20 minuten.

Osasuna had Mignolet nog niet veel aan het werk gezet, maar stond na een klein halfuur toch op voorsprong. Mojica verraste Club op een hoekschop en trapte vanaf de grote rechthoek de 0-1 overhoeks binnen. De Cuyper wilde zijn kunstje van vorige week nog eens herhalen, maar zijn pegel strandde deze keer op de paal.



De wedstrijd werd steeds bitsiger en nerveuzer, de Poolse scheidsrechter had voor de rust al zes keer geel getrokken, drie keer aan elke kant. Club moest zich na de rust herpakken en invaller Boyata kopte al snel binnen, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel.

Club zet scheve situatie recht in drie minuten

Een minuutje later duwde Osasuna nog steviger in de penarie. Budimir klopte in een luchtduel Spileers en kopte een voorzet voorbij de grabbelende Mignolet. Maar Club was nog niet dood en een kwartier voor tijd draaide het alles om.

Thiago kopte een prachtig aangesneden hoekschop van De Cuyper aan de tweede paal binnen, Skov Olsen veroverde drie minuten later in de zestien zelf de bal en legde de bal weg in de verste hoek. Club Brugge kwam daarna nooit meer echt in de problemen, ook niet in de 11 minuten blessuretijd, en gaat naar de groepsfase van de Conference League.