Sterk werk: KAA Gent ondanks blunder Roef vlotjes naar poulefase Conference League

KAA Gent verdedigde in Cyprus een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. Het kwam in Nicosia eigenlijk nooit echt in de problemen tegen APOEL. En dus mag het voor de derde keer op rij naar de groepsfase van de Conference League.

Hein Vanhaezebrouck koos voor de verwachte namen in Cyprus. Met Gift Orban en Cuypers nog steeds in de spits dus. Gaat een van beiden nog vertrekken? Dat zal vooral vrijdag misschien spannend zijn, op donderdag moesten ze op zoek naar een doelpunt. Nooit in de problemen Daarin zouden ze niet slagen, want beide aanvallers hadden het moeilijk met de potige Cyprioten en toen Gift Orban wél eens scoorde werd hij afgevlagd voor buitenspel. Niet dat de Buffalo's het ooit echt lastig hadden. In de openingsfase was er Kvilitaia - ex-Gent - die een paar keer kon dreigen, maar Roef dook meermaals goed in de voeten. En Matisse Samoise kon er vervolgens 0-1 van maken aan de overkant op het halfuur, al duurde het lange tijd voor het doelpunt werd goedgekeurd door de VAR. © photonews © photonews Na de pauze spaarde Gent de krachten, via de ingevallen Tissoudali werd het alsnog 0-2. En zo deed ook die spits vertrouwen op richting de komende weken. De spits lepelde knap binnen over Belec en kwam ook nog dicht bij de 0-3, maar de paal bracht soelaas voor de Cyprioten. Pijnlijk foutje In de absolute slotfase maakte APOEL alsnog een doelpunt en werd het 1-2. Een blundertje van Davy Roef, die de bal in eigen doel deed belanden. Niet dat het iets is dat echt de wedstrijd nog beïnvloedde, enkel wat minder leuk voor het vertrouwen. De derde opeenvolgende Europese poulefase in de Conference League kwam nooit in gevaar. Met oog op de Slag om Vlaanderen zondag ook een hele goede zaak voor de Gentse supporters, die er zondag vocaal ook achter zullen gaan staan tegen Club Brugge.