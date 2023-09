KAA Gent hoopt dat draaischijf Hong Hyun-seok het voorbeeld van zijn maatje Son Heung-min volgt

KAA Gent gaat een vreemde periode tegemoet wat de toekomst van de Zuid-Koreaan Hong Hyun-seok betreft. Hij moet namelijk binnenkort wellicht zijn legerdienst vervullen.

KAA Gent en Hein Vanhaezebrouck zitten met de handen in het haar. Hun Zuid-Koreaanse draaischijf Hong Hyun-seok (24) vertrekt in september naar zijn thuisland voor de Asian Games. Hong zal er van 19 september tot 7 oktober azen op een gouden medaille.

Gent mist de Zuid-Koreaan daardoor de wedstrijden tegen OH Leuven, Eupen, RWDM, Racing Genk, de uitgestelde wedstrijd tegen Antwerp én mogelijk twee poulewedstrijden in de Conference League. Maar toch zullen ze in Gent de Asian Games met aandacht volgen.

Son Heung-min gaf het goede voorbeeld

Want als Hong met Zuid-Korea goud pakt, dan vervalt wellicht een groot deel van zijn 21 maanden legerdienst. Die legerdienst moet hij net als alle andere mannen in Zuid-Korea voor zijn 28ste vervullen. Maar als Hong zijn land 'een grote dienst' bewijst, worden die 21 maanden serieus ingekort.



Zijn maatje Son Heung-min (Tottenham) deed het Hong in 2018 voor door goud te pakken op de Asian Games, waardoor Son in april 2020, tijdens de coronapandemie, slechts drie weken legerdienst moest doen. En daar hopen ze dus ook bij KAA Gent op.

Vandaar dat Gent op dit moment wacht om het contract van Hong, dat loopt midden 2025, voorlopig niet open te breken. Als hij zijn legerdienst toch volledig zou moeten doen, dan riskeert Gent Hong bijna twee jaar kwijt te zijn.