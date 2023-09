Hein Vanhaezebrouck spreekt duidelijke taal over fout van Davy Roef

KAA Gent plaatste zich donderdag voor de groepsfase van de Conference League. Het won met 1-2 op bezoek bij Apoel Nicosia.

KAA Gent voetbalde zich al bij al gemakkelijk naar de kwalificatie voor de Conference League. Alleen jammer dat het tegendoelpunt er nog viel, na een foutje van doelman Davy Roef.

“We hebben nooit het gevoel gehad dat we zwaar in de problemen kwamen. Eerst scoren was ons doel en dat lukte ook”, liet Hein Vanhaezebrouck weten.

“Ik ben tevreden over mijn team. Ik had de indruk dat de spelers wilden laten zien dat ze op Europees niveau kunnen spelen. Ze wilden er absoluut niet uitgaan, mijn kapitein op kop.”

Doelman Davy Roef ging wel in de fout bij het tegendoelpunt. “Dat is vooral jammer voor hem”, gaat Vanhaezebrouck verder. “Zulke zaken moet je snel vergeten. Hij speelde een goeie match, in de eerste helft voorkwam hij enkele kansen en hij heeft zijn taken perfect uitgevoerd. En op Mechelen heeft Davy ons onlangs gered.”

Vanhaezebrouck is blij met de kwalificatie, al zal die ook gevolgen hebben voor de competitie. “Iedereen verwacht dat je Europa haalt. Het gaat ons misschien punten kosten in de competitie, maar we moeten ervoor zorgen dat we de top 6 halen en daarin een rol van betekenis spelen.”