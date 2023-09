Ziet KAA Gent nog sterkhouder(s) vertrekken? En wat met de drukke kalender? Vanhaezebrouck is kristalhelder: "Dat is onze ambitie"

Opdracht volbracht voor KAA Gent en Hein Vanhaezebrouck. Al gaat dat er ook voor zorgen dat de kalender ook dit seizoen vol zal zitten voor de Buffalo's met nog minstens zes extra wedstrijden in de Conference League.

KAA Gent zal minstens twaalf wedstrijden spelen in Europa. Doe daar de 40 in België bij en minstens één bekerwedstrijd en we komen alweer uit op 53. En als het goed gaat in Europa of in de Beker van België, dan kan het oplopen richting de 60.

Vorig jaar speelde enkel Manchester City meer wedstrijden, ook dit jaar wordt het weer vechten tegen de vermoeidheid met een vermoedelijk kleine kern. Of er zouden nog versterkingen moeten komen voor 6 september ...

© photonews

Eerst is het afwachten of er nog iemand vertrekt. Gift Orban en Hugo Cuypers werden meermaals gelinkt aan buitenlandse topclubs, de deadline in Engeland en Italië is (gelukkig) 1 september in plaats van 6 september.

Ambities

Zeker over Gift Orban blijft het zoemen: "Er is geen enkel signaal. Het kan de afscheidsmatch van iedereen zijn geweest. Ook van Hein Vanhaezebrouck. Als het vliegtuig neerstort…", aldus Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad.

En dan omgaan met de drukke kalender: "Iedereen verwacht dat je Europa haalt. Het gaat ons misschien punten kosten in de competitie, maar we moeten ervoor zorgen dat we de top 6 halen en daarin een rol van betekenis spelen", maakt Vanhaezebrouck bij Sporza zijn ambitie duidelijk.