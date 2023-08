Opgeluchte Simon Mignolet na thriller tegen Osasuna: "Blij dat we dat dit jaar opnieuw kunnen doen"

Club Brugge heeft tegen Osasuna de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League afgedwongen. Het stond 0-2 achter, maar trok het nog recht en maakte er nog 2-2 van.

Simon Mignolet moest zich zowel in de eerste als in de tweede helft één keer omdraaien. Op dat moment was Club virtueel Europees uitgeschakeld, maar in drie dolle minuten zorgden Thiago en Skov Olsen ervoor dat het toch nog 2-2 werd.

Doelman Simon Mignolet besefte nadien dat het nipt was. "Dit was een wedstrijd van ‘No Sweat, No Glory’. Osasuna is een heel sterke ploeg: als je in La Liga op Celta de "Vigo en Valencia wint, dan kan je je mannetje staan."

"We mogen heel erg trots zijn dat we over twee wedstrijden aan het langste eind trekken. Dat is een pluim voor heel Club Brugge." Mignolet beseft dan ook dat er met Osasuna een belangrijke horde genomen is, de tegenstanders in de groepsfase worden wellicht weer minder sterk. "Osasuna kon ver geraken in de Conference League, wij kunnen dat ook."

"Ik zei voor de match tegen de jongens in de kleedkamer dat het vanavond alleen over de kwalificatie ging. En dat we in elk scenario rustig moesten blijven. We komen zelfs 0-2 achter. Dan denk je alles verloren is. We bleven rustig, misschien hebben de jongens het goed opgepikt."

"Nu kunnen we weer een ander Europees verhaal opnieuw schrijven. Sinds ik bij Club Brugge ben, heb ik eigenlijk alleen maar in Europa gespeeld. Dus ik ben heel blij dat we dat dit jaar opnieuw kunnen doen", besloot de doelman nog.