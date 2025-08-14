Datum: 14/08/2025 19:00
Competitie: Conference League
Speeldag: Derde voorronde (Terug)
Stadion: Sheriff Stadion Tiraspol
RSC Anderlecht laat Europese overwinning van het brood stelen
Niemand die er aan twijfelde dat RSC Anderlecht in Moldavië de kwalificatie voor de play-offs in de Conference League zou veilig stellen. Een vlotte overwinning werd het wel niet voor paars-wit, want de thuisploeg speelde bij momenten goed mee.

RSC Anderlecht verdedigde in Moldavië een 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. Dat deed het met acht(!) nieuwe namen. Coosemans, Kana en Saliba blijven staan, al de rest was nieuw. Zwaar roteren van Besnik Hasi dus.

Een gevaarlijke keuze? Misschien, maar de thuisploeg gaf ondanks de nodige goede intenties nooit blijk drie goals te zullen gaan maken. En Anderlecht kon dus ook met veel nieuwe spelers al bij al makkelijk het spel in handen nemen.

Tot doelpunten leidde dat lange tijd niet, want een goed keepende Dyulgerov was lange tijd de held van de Moldaviërs. Hij hield Huerta meermaals van de openingstreffer en kon ook op een aantal andere pogingen zijn doel proper houden.

Saliba zorgt voor 0-1 na de pauze

Tien minuten voor tijd was hij na een dubbele redding wel even de schlemiel met een strafschopfout, maar de elfmeter werd door Stroeykens hoog overgeschoten. Een gemiste kans en zo een brilscore bij de rust in Tiraspol.

Na de pauze kregen we even een beter moment van de thuisploeg, waardoor Besnik Hasi op het uur dan toch maar koos voor een paar nieuwe namen. Een bedrijvige Bertaccini liet meteen van zich spreken en tien minuten later kon hij met een goed aangesneden corner de 0-1 aanbieden aan Saliba.

Geen Europese overwinning voor RSC Anderlecht

De ban leek gebroken bij de thuisploeg, die niet meer aandrongen en Anderlecht de bal gaven. Tot ze plots na een snelle uitbraak via Odede alsnog wisten gelijk te maken voor Sheriff, dat daarna ook nog op zoek ging naar de overwinning.

De 2-1 viel niet meer, maar ook aan de overkant lukte het niet meer voor Anderlecht om nog wat extra puntjes te pakken voor de coëfficiënt. Paars-wit gaat door, maar het niveau zal in de laatste ronde mogelijk wel hoger moeten.

Opstellingen

Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
  Speler G Beoordeel
3 Boakye Nana Kwame 90' -
4 Swen Natus Jamel 90' -
6 Raí 90' -
8 Soumah Ibrahima 90' -
9 Gjoni Amarildo A 84' -
11 Bayala Cyrille   90' -
12 Odede Elijah Olaniyi 90' -
21 Dyulgerov Ivan   90' 8
29 Magassouba Soumaila   90' -
69 Ademo Peter 84' -
77 Diarra Mamady   69' -
  Bank G Beoordeel
1 Straistari Victor -  
2 Guilherme Atila -  
10 Serobyan Artur -  
24 Forov Danila -  
25 Obîscalov Serghei -  
27 Cozma Veaceslav 21' -
33 Corotcov Mihail -  
42 Jaures-Ulrich Loukou -  
44 Mija Alesio 6'  
90 Ndiaga Yade Papa -  

Anderlecht Anderlecht
  Speler G Beoordeel
3 Hey Lucas   90' 6.3
5 N'Diaye Moussa 90' 6
13 Saliba Nathan-Dylan  90' 5
20 Vazquez Luis 62' 4.5
21 Huerta César 71' 5.5
24 Llansana Enric 90' 7
26 Coosemans Colin 90' 7
29 Stroeykens Mario   62' 4
55 Kana Marco 90' 4.5
83 Degreef Tristan   81' 5.5
99 Kanate Ibrahim 71' 4.5
  Bank G Beoordeel
6 Augustinsson Ludwig -  
12 Dolberg Kasper 28' 6
16 Kikkenborg Mads -  
17 Leoni Theo -  
19 Angulo Nilson -  
22 Dao Elyess 9'  
23 Rits Mats -  
58 Özcan Yasin 19' 5.5
62 Vroninks Basile -  
74 De Cat Nathan   19' 7
78 Tajaouart Anas -  
91 Bertaccini Adriano A 28' 6
Herbeleef Sheriff Tiraspol - Anderlecht

Conference League

 Derde voorronde (Terug)
Sabah Sabah 0-2 Levski Sofia Levski Sofia
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-2 Sparta Praag Sparta Praag
Levadia Tallinn Levadia Tallinn 0-1 Differdange Differdange
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1-1 Anderlecht Anderlecht
Hammarby Hammarby 0-1 Rosenborg BK Rosenborg BK
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 3-1 Riga FC Riga FC
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 2-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 0-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
AEK Athene AEK Athene 3-1 Aris Limassol Aris Limassol
Besiktas Besiktas 3-2 Saint Patrick Saint Patrick
Spartak Trnava Spartak Trnava 4-1 CS U Craiova CS U Craiova
Linfield Linfield 2-0 Víkingur Gøta Víkingur Gøta
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 1-0 Hajduk Split Hajduk Split
Virtus Virtus 3-0 Milsami Orhei Milsami Orhei
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1-2 Olimpija Olimpija
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 4-0 Ballkani Ballkani
