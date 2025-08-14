RSC Anderlecht laat Europese overwinning van het brood stelen

Niemand die er aan twijfelde dat RSC Anderlecht in Moldavië de kwalificatie voor de play-offs in de Conference League zou veilig stellen. Een vlotte overwinning werd het wel niet voor paars-wit, want de thuisploeg speelde bij momenten goed mee.

RSC Anderlecht verdedigde in Moldavië een 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. Dat deed het met acht(!) nieuwe namen. Coosemans, Kana en Saliba blijven staan, al de rest was nieuw. Zwaar roteren van Besnik Hasi dus.

Een gevaarlijke keuze? Misschien, maar de thuisploeg gaf ondanks de nodige goede intenties nooit blijk drie goals te zullen gaan maken. En Anderlecht kon dus ook met veel nieuwe spelers al bij al makkelijk het spel in handen nemen.

Tot doelpunten leidde dat lange tijd niet, want een goed keepende Dyulgerov was lange tijd de held van de Moldaviërs. Hij hield Huerta meermaals van de openingstreffer en kon ook op een aantal andere pogingen zijn doel proper houden.

Saliba zorgt voor 0-1 na de pauze

Tien minuten voor tijd was hij na een dubbele redding wel even de schlemiel met een strafschopfout, maar de elfmeter werd door Stroeykens hoog overgeschoten. Een gemiste kans en zo een brilscore bij de rust in Tiraspol.

Na de pauze kregen we even een beter moment van de thuisploeg, waardoor Besnik Hasi op het uur dan toch maar koos voor een paar nieuwe namen. Een bedrijvige Bertaccini liet meteen van zich spreken en tien minuten later kon hij met een goed aangesneden corner de 0-1 aanbieden aan Saliba.

Geen Europese overwinning voor RSC Anderlecht

De ban leek gebroken bij de thuisploeg, die niet meer aandrongen en Anderlecht de bal gaven. Tot ze plots na een snelle uitbraak via Odede alsnog wisten gelijk te maken voor Sheriff, dat daarna ook nog op zoek ging naar de overwinning.

De 2-1 viel niet meer, maar ook aan de overkant lukte het niet meer voor Anderlecht om nog wat extra puntjes te pakken voor de coëfficiënt. Paars-wit gaat door, maar het niveau zal in de laatste ronde mogelijk wel hoger moeten.