Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind

Anderlecht heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League door Sheriff Tiraspol te verslaan met een totale score van 4-1. Besnik Hasi was niet ontevreden met dat resultaat, zoveel is duidelijk.

Anderlecht heeft zijn job volbracht. Na een 3-0 overwinning thuis, slaagde paars-wit erin om gelijk te spelen met 1-1 tegen Sheriff Tiraspol in Moldavië. De Brusselse club gaat zo naar de play-offs van de Conference League tegen AEK Athene.

Besnik Hasi verwijt Mario Stroeykens niets

Tijdens de persconferentie heeft Besnik Hasi niet geprobeerd de zaken mooier voor te stellen dan ze zijn. "De missie is volbracht. In de eerste helft hadden we energie en creëerden we kansen. We hadden met twee doelpunten voor kunnen staan, maar vergaten te scoren. Waaronder die gemiste strafschop. Dat kan iedereen overkomen en ik verwijt Mario (Stroeykens) niets."

De coach erkende een lichte verslapping, begrijpelijk na de grote overwinning in de heenmatch. "Het is niet dat Sheriff niet sterker was, maar we zijn een beetje ingedommeld. Omdat sommige spelers die donderdag werden ingezet minder speeltijd hebben dan anderen en ook omdat we drie doelpunten voorsprong hadden na de heenwedstrijd."

Ook Vazquez en Kana worden beschermd door Hasi

Hasi benadrukte de efficiëntie van zijn team bij standaardsituaties. "We hebben gescoord uit een hoekschop waarbij Saliba heel goed stond opgesteld. Het is alleen jammer dat we een doelpunt tegen kregen."

"De doelstellingen zijn behaald: we zijn gekwalificeerd en sommige spelers hebben speeltijd gekregen," besloot de coach. Tijd voor de volgende uitdaging: de play-offs van de Conference League. Hasi sprong ook nog in de bres voor Marco Kana en Luis Vazquez: "Marco is een slimme jongen, hoor. Het is daarom dat we hem met de refs laten praten. En Luis deed zijn job goed, het is jammer dat hij niet kon scoren."