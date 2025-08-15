Anderlecht-speler geeft toe: "Voor de eerste keer blij dat ik gewisseld werd"

Anderlecht speelt elke drie dagen een wedstrijd en dat begint er stilaan in te hakken. Enric Llansana erkent dit en bekijkt de rotatie van Besnik Hasi dan ook als iets positiefs.

Tegen Sheriff Tiraspol heeft Enric Llansana zijn plek op het middenveld weer ingenomen. De Nederlander werd gespaard tegen Zulte Waregem, en dat was te merken: Anderlecht verscheen veel fragieler en uit balans. Llansana is onovertroffen in het lezen van het spel, het moment kiezen om uit positie te komen om de bal te heroveren of de nodige fout te maken.

Hij is niet de enige die gespaard is door Hasi. Met de Europese voorrondes en het begin van de competitie indachtig moet Anderlecht zijn kern noodgedwongen wat laten roteren: "We zien dat dit team nog steeds op zoek is naar zijn ritme, gezien de vele wissels", legt hij uit aan Het Nieuwsblad .

De verlengingen in Göteborg hebben doorgewogen

Llansana is niet helemaal uitgeput, maar heeft wel kunnen genieten van zijn rust in de competitie: "Het is belangrijk om alle spelers fris te houden. Dat geldt ook voor mij. Vorig seizoen, met Go Ahead Eagles, speelde ik maar 38 wedstrijden. We zijn pas in augustus en we hebben er al zeven gespeeld."

"Ik was bijzonder uitgeput na de 120 minuten in Göteborg. Ik had 17 kilometer gelopen. Het weekend erna was ik, voor het eerst in mijn carrière, blij om vervangen te worden tegen Cercle. Het is intens, maar het hoort erbij", vervolgde hij.

De medische staf is druk bezig met het nauwlettend volgen van de fysieke conditie van de spelers: "Het is nu belangrijk om goed te herstellen voor de wedstrijd tegen Dender. Later zal ik een koud bad moeten nemen, en ik loop rond met bietensap om het lichaam te ontzuren. Het is absoluut noodzakelijk dat we volgende week de groepsfase van de Conference League bereiken. Dat is een must voor Anderlecht."