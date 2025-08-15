Anderlecht neemt drastische maatregel: niet alle fans welkom voor match tegen AEK Athene

Foto: © photonews

Anderlecht neemt maatregelen met oog op de wedstrijd tegen AEK Athene. Enkel supporters die na 1 januari 2020 een match van paars-wit in het Lotto Park bijwoonden, zijn welkom.

Anderlecht neemt het op tegen AEK Athene, voor de play-offs van de Conference League. Volgende week volgt de thuiswedstrijd al op donderdag. Anderlecht heeft een duidelijke boodschap voor zijn supporters.

Dit omdat het een scenario zoals tegen Fenerbahçe wil vermijden. Toen zaten er veel Turken op de tribune, op plaatsen die voor Anderlecht-fans waren gereserveerd. Dit zorgde voor incidenten, waarna paars-wit ook sancties opgelegd kreeg.

Enkel Anderlecht-supporters die na 1 januari 2020 een wedstrijd hebben bijgewoond van paars-wit in het Lotto Park zijn welkom. Supporters van AEK Athene dienen via de kanalen van hun eigen club een ticket te kopen voor het bezoekersvak.

Anderen krijgen simpelweg geen toegang tot de verkoop. Verder wil de club dit keer absoluut voorkomen dat tickets door worden verkocht. "Elke supporter die de wedstrijd in het stadion wil bijwonen, moet een ticket op zijn of haar naam hebben, dat overeenkomt met de gegevens op het identiteitsdocument en gekoppeld is aan het RSCA-account", klinkt het bij de Brusselaars.

"De doorverkoop of overdracht (via niet-officiële kanalen) van tickets aan andere supporters of derden is strikt verboden bij wet. Iedereen die zijn ticket doorverkoopt, riskeert strafrechtelijke sancties en zal door de club worden gestraft met een stadionverbod. In de thuisvakken is het niet toegestaan om kleding of accessoires te dragen die verwijzen naar de tegenstander", besluit Anderlecht.

