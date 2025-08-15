Moet Hasi belangrijke speler missen tegen AEK Athene? Dit zegt het reglement over de zaak

Opdracht volbracht voor Besnik Hasi en zijn troepen in Moldavië. Indrukwekkend was het niet tegen Sheriff Tiraspol, maar de overwinning werd wel binnengesleept. En dus mogen ze tevreden zijn, al is er ook een beetje paniek.

RSC Anderlecht en Besnik Hasi maken zich namelijk zorgen over één positie richting de wedstrijden tegen AEK Athene. Zo is Tristan Degreef mogelijk geschorst.

Besnik Hasi hoopt op UEFA

"We zijn niet zeker", opende Hasi de debatten op zijn persconferentie in Tiraspol na het 1-1 gelijkspel. Degreef pakte wel degelijk al drie kaarten en zou daardoor geschorst moeten zijn, al is er een achterpoortje in het reglement.

Artikel 63.02 A van het reglement van de UEFA geeft aan dat Degreef - die kaarten pakte tegen Häcken en in beide wedstrijden tegen Tiraspol - één van zijn kaarten zou zien kwijtgescholden. Op die manier moet hij er tegen AEK Athene gewoon bij kunnen zijn.

Dit zegt het UEFA-reglement over gele kaarten Degreef

“Vóór de competitiefase worden spelers geschorst voor de volgende wedstrijd in de competitie na drie waarschuwingen die niet tot een rode kaart hebben geleid, en voor alle daaropvolgende oneven waarschuwingen."

"Bij uitzondering wordt na twee ronden van een UEFA-clubcompetitie (UEFA Champions League en/of UEFA Europa League en/of UEFA Conference League) waarvoor een speler door een club was ingeschreven en speelgerechtigd was, het aantal waarschuwingen dat hij heeft ontvangen en dat niet tot een schorsing heeft geleid, met één verminderd.”