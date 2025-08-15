Stroeykens zit met het hoofd elders, Saliba recht de rug: ons rapport van de Anderlecht-spelers tegen Sheriff Tiraspol

Anderlecht heeft zich donderdag zonder glorie geplaatst tegen Sheriff Tiraspol, nadat ze het meeste werk al hadden gedaan in de heenwedstrijd. Hier zijn de rapporten van paars-wit na een moeizame wedstrijd.

Coosemans (7,5)

Zonder hem zou Sheriff Tiraspol met de nodige eer en een overwinning vertrokken zijn. Ze hadden misschien zelfs eerst gescoord en Anderlecht zo aan het twijfelen gebracht. Belangrijk.

N'diaye (6)

Eerder in een rol als derde centrale verdediger maakte hij een paar mooie ingrepen met precisie, vooral één in het strafschopgebied die in alle scholen getoond moet worden. Minder slecht in de opbouw dan zijn verdedigingsmakkers.

Hey (4,5)

Terwijl de eerste helft redelijk verliep, viel Lucas Hey na de rust terug in zijn oude gewoonten en won geen enkel duel meer, slaagde niet in de passing. Rampzalige vijfenveertig minuten.

Kana (4)

Hetzelfde maar nog contrastrijker, want wat hem betreft waren de eerste 45 minuten erg goed. Bij het begin van de tweede helft implodeerde Kana: drie zeer grote balverliezen en geen enkele rustige tussenkomst meer.

Degreef (5,5)

Op een positie waar hij niet echt past, verdedigde hij heel goed een helft, met hier en daar een technische actie maar zonder een geslaagde pass achteraf. Hij verdient enige mildheid.

Llansana (7)

Als Llansana niet speelt op zondag, wint Anderlecht niet tegen Dender. Weer erg waardevol in het terugwinnen van balbezit en in termen van lezen van het spel. Hasi moet hem 100% van de tijd opstellen als de Spanjaard geen last heeft van blessures.

Saliba (7)

Mooie revanche van de Canadees die een meer dan behoorlijke wedstrijd speelde op het middenveld (ook geholpen door de aanwezigheid van Llansana naast hem) en opnieuw scoorde uit een hoekschop. Enkele onnodige fouten en balverliezen, maar bemoedigend.

Stroeykens (3)

Slecht in het spel, ondanks een mooie scherpe pass aan het begin van de wedstrijd. En vervolgens miste hij zijn strafschop op een manier die verbazingwekkend was... Stroeykens gaf de indruk dat hij niet meer met zijn hoofd bij de club is. Renard en Hasi moeten een stevig gesprek met hem hebben.

Huerta (7)

Hij heeft opnieuw al zijn vechtlust en voortdurende runs (zoals... Bertaccini) getoond bij zijn terugkeer in de basiself, en bood ook enkele oplossingen in aanvallend opzicht. Een mooie kans in de tweede helft. Hasi heeft een goede troef extra in handen.

Kanaté (5,5)

Niet echt de avond van de jonge Malinees, die echter wel een paar gevaarlijke acties creëerde en bleef strijden. Net iets te weinig in vergelijking met wat Angulo kan bieden in dit begin van het seizoen.

Vazquez (3,5)

Het feit dat hij op intelligente wijze een strafschop afdwong, redt hem van de slechtste score van de wedstrijd, maar de rest van zijn optreden was opnieuw bijzonder teleurstellend. Geen enkele geslaagde balcontrole, geen gevoel voor het spel, twee grote gemiste kansen: Vazquez heeft niet het niveau, en dit is niet de eerste keer dat we dit schrijven.

Bertaccini (8)

De man van de wedstrijd begon de wedstrijd niet: Adriano Bertaccini veranderde alles, veroorzaakte de hoekschop die tot het doelpunt leidde, en gaf zelf de assist voor de goal van Saliba. Besnik Hasi kan niet langer wegkijken: hij moet hem in de basis opstellen.