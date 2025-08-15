Slecht nieuws wordt bevestigd voor Anderlecht en Besnik Hasi

Slecht nieuws wordt bevestigd voor Anderlecht en Besnik Hasi
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht neemt het volgende week al op tegen AEK Athene in de play-offs voor de League Phase van de Conference League. Paars-wit zal het zonder Tristan Degreef moeten doen.

Anderlecht kon de terugwedstrijd tegen Sheriff Tiraspol niet winnen: het werd 1-1 na 90 minuten spelen. Maar door de 3-0 zege in de heenwedstrijd stoot paars-wit door naar de play-offs van de Conference League.

Volgende week komen de Brusselaars al in actie. Hun tegenstander is het Griekse AEK Athene, niet de minste dus. Maar paars-wit zit vol goede moed.

Anderlecht zonder Degreef tegen AEK Athene

Alleen krijgen ze nu al een domper te verwerken. Tristan Degreef zal niet mogen meespelen in de thuiswedstrijd, die volgende week gepland staat. Dat bevestigde de UEFA aan Anderlecht, meldt Het Laatste Nieuws.

Coach Besnik Hasi twijfelde nog over het onderwerp tijdens zijn persconferentie. "Er bestaan twijfels over het reglement. Volgens onze informatie zou één gele kaart wegvallen als je een ronde verdergaat, maar we moeten daar nog bevestiging over krijgen."

Het UEFA-reglement zegt dit. "Bij uitzondering wordt na twee ronden van een UEFA-clubcompetitie (UEFA Champions League en/of UEFA Europa League en/of UEFA Conference League) waarvoor een speler door een club was ingeschreven en speelgerechtigd was, het aantal waarschuwingen dat hij heeft ontvangen en dat niet tot een schorsing heeft geleid, met één verminderd."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Sheriff Tiraspol
Tristan Degreef

Meer nieuws

Moet Hasi belangrijke speler missen tegen AEK Athene? Dit zegt het reglement over de zaak

Moet Hasi belangrijke speler missen tegen AEK Athene? Dit zegt het reglement over de zaak

08:40
Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind

Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind

15:15
1
KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

17:00
Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

13:00
2
Stroeykens zit met het hoofd elders, Saliba recht de rug: ons rapport van de Anderlecht-spelers tegen Sheriff Tiraspol

Stroeykens zit met het hoofd elders, Saliba recht de rug: ons rapport van de Anderlecht-spelers tegen Sheriff Tiraspol

11:40
'Voormalige Westerlo-speler gaat knaltransfer maken van 20 miljoen euro'

'Voormalige Westerlo-speler gaat knaltransfer maken van 20 miljoen euro'

16:45
Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG

Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG

15:00
2
Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

16:00
OFFICIEEL: Overbodige Beerschot-middenvelder gaat opvallend nieuw avontuur aan

OFFICIEEL: Overbodige Beerschot-middenvelder gaat opvallend nieuw avontuur aan

15:45
Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

15:30
2
Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

14:20
1
'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

14:00
8
LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

13:26
Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè" Interview

Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè"

13:45
1
"Dit voelt beschamend en frustrerend": KV Kortrijk ziet verdediger vertrekken

"Dit voelt beschamend en frustrerend": KV Kortrijk ziet verdediger vertrekken

13:30
"Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland

"Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland

12:40
1
Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

11:00
8
RSC Anderlecht laat Europese overwinning van het brood stelen

RSC Anderlecht laat Europese overwinning van het brood stelen

20:54
Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? De derde helft

Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter?

12:20
9
Stevige bocht? 'Gent ziet af van transfer en wil niet meer shoppen bij JPL-concurrent'

Stevige bocht? 'Gent ziet af van transfer en wil niet meer shoppen bij JPL-concurrent'

12:00
Zorgen om Romelu Lukaku voor Rode Duivels? Meer informatie sijpelt door

Zorgen om Romelu Lukaku voor Rode Duivels? Meer informatie sijpelt door

11:20
Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge

Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge

09:30
'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'

'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'

10:30
Done deal: bekend 'neefje van' (met verleden bij Gent) trekt van Genk naar Franse topclub

Done deal: bekend 'neefje van' (met verleden bij Gent) trekt van Genk naar Franse topclub

10:00
RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase

RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase

07:40
3
"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'

"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'

09:00
'Pocognoli heeft een probleem en moet vijf spelers Champions League ontzeggen'

'Pocognoli heeft een probleem en moet vijf spelers Champions League ontzeggen'

08:20
'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan'

'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan'

08:00
5
Opgelet KAA Gent en Antwerp: strijd om Champions' Play-offs zal verrassend spannend worden Analyse

Opgelet KAA Gent en Antwerp: strijd om Champions' Play-offs zal verrassend spannend worden

07:20
6
Kassa kassa? 'Nieuwe miljoenentransfer komt stap dichterbij voor Club Brugge'

Kassa kassa? 'Nieuwe miljoenentransfer komt stap dichterbij voor Club Brugge'

07:30
Chelsea-spelers komen met mooi gebaar richting familie van overleden Diogo Jota

Chelsea-spelers komen met mooi gebaar richting familie van overleden Diogo Jota

07:00
Ex-speler van Charleroi op weg naar de Premier League!

Ex-speler van Charleroi op weg naar de Premier League!

06:30
Steeds meer interesse voor Louis Patris, die nog maar pas door Anderlecht werd verkocht aan Sint-Truiden

Steeds meer interesse voor Louis Patris, die nog maar pas door Anderlecht werd verkocht aan Sint-Truiden

21:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Patris - Dussenne

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Patris - Dussenne

21:40
Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland

Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland

23:00
2
Bezorgdheid over Romelu Lukaku: Rode Duivel blesseert zich amper één week voor de competitiestart

Bezorgdheid over Romelu Lukaku: Rode Duivel blesseert zich amper één week voor de competitiestart

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Derde voorronde (Terug)
Sabah Sabah 0-2 Levski Sofia Levski Sofia
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-2 Sparta Praag Sparta Praag
Levadia Tallinn Levadia Tallinn 1-3* Differdange Differdange
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1-1 Anderlecht Anderlecht
Hammarby Hammarby 0-1 Rosenborg BK Rosenborg BK
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 3-1 Riga FC Riga FC
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 2-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 0-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
AEK Athene AEK Athene 3-1* Aris Limassol Aris Limassol
Besiktas Besiktas 3-2 Saint Patrick Saint Patrick
Spartak Trnava Spartak Trnava 4-3* CS U Craiova CS U Craiova
Linfield Linfield 2-0 Víkingur Gøta Víkingur Gøta
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 3-1* Hajduk Split Hajduk Split
Virtus Virtus 3-0 Milsami Orhei Milsami Orhei
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 2-4* Olimpija Olimpija
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 4-0 Ballkani Ballkani

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens' DKMA DKMA over 'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller' Stefaan_82 Stefaan_82 over Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken Andreas2962 Andreas2962 over Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? poestexas poestexas over Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind JaKu JaKu over 'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan' Mr bacardi Mr bacardi over Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet van gisteren in het voetbal, hè" JBond JBond over Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem YoniVL YoniVL over Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG JHH JHH over Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved