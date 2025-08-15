Slecht nieuws wordt bevestigd voor Anderlecht en Besnik Hasi

Anderlecht neemt het volgende week al op tegen AEK Athene in de play-offs voor de League Phase van de Conference League. Paars-wit zal het zonder Tristan Degreef moeten doen.

Anderlecht kon de terugwedstrijd tegen Sheriff Tiraspol niet winnen: het werd 1-1 na 90 minuten spelen. Maar door de 3-0 zege in de heenwedstrijd stoot paars-wit door naar de play-offs van de Conference League.

Volgende week komen de Brusselaars al in actie. Hun tegenstander is het Griekse AEK Athene, niet de minste dus. Maar paars-wit zit vol goede moed.

Anderlecht zonder Degreef tegen AEK Athene

Alleen krijgen ze nu al een domper te verwerken. Tristan Degreef zal niet mogen meespelen in de thuiswedstrijd, die volgende week gepland staat. Dat bevestigde de UEFA aan Anderlecht, meldt Het Laatste Nieuws.

Coach Besnik Hasi twijfelde nog over het onderwerp tijdens zijn persconferentie. "Er bestaan twijfels over het reglement. Volgens onze informatie zou één gele kaart wegvallen als je een ronde verdergaat, maar we moeten daar nog bevestiging over krijgen."

Het UEFA-reglement zegt dit. "Bij uitzondering wordt na twee ronden van een UEFA-clubcompetitie (UEFA Champions League en/of UEFA Europa League en/of UEFA Conference League) waarvoor een speler door een club was ingeschreven en speelgerechtigd was, het aantal waarschuwingen dat hij heeft ontvangen en dat niet tot een schorsing heeft geleid, met één verminderd."