Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

Yasin Ozcan maakte zijn debuut bij Anderlecht tegen Sheriff Tiraspol. Besnik Hasi waardeerde zijn potentieel en veelzijdigheid.

Yasin Ozcan heeft donderdagavond het Europese voetbal ontdekt in Moldavië. De 19-jarige Turkse centrale verdediger, die door Aston Villa wordt uitgeleend, maakte zijn eerste speelminuten bij Anderlecht in de return tegen Sheriff Tiraspol.

Aston Villa betaalde deze zomer 7 miljoen euro aan Kasimpasa voor Ozcan, en leende hem nadien meteen uit aan paars-wit. Een kans voor hem om vooruitgang te boeken en ervaring op te doen.

Na de wedstrijd deelde Besnik Hasi zijn indrukken tijdens een persconferentie. "Het is een goede zaak. Hij heeft nog een achterstand in te halen. Hij is erg comfortabel aan de bal en kan zowel centraal achterin als linksback spelen. Het is een goede speler die al enige ervaring heeft in de Turkse competitie."

Hasi merkte wel een communicatieprobleem op. "Enige kleine probleem: hij spreekt een paar woorden Engels, maar niemand in de club spreekt Turks." Een detail dat zijn integratie zou kunnen bemoeilijken.

Ozcan lijkt in ieder geval een interessante aanwinst voor Anderlecht. De Turk zou op verschillende posities kunnen bijspringen. Een echte opluchting voor Hasi die te maken heeft met verschillende afwezigheden in de verdediging.

