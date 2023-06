Onvermijdelijke Lukaku zorgt nog voor puntje tegen Oostenrijk, maar Duivels waren allesbehalve swingend

51ste goal in de laatste 51 matchen voor de Rode Duivels. Romelu Lukaku is zijn neus voor goals allesbehalve verloren. Zijn 51ste was goed voor een punt tegen Oostenrijk, maar goed was het niet echt. Het was duidelijk dat Kevin De Bruyne gemist werd.

De Rode Duivels hadden het niet onder de markt met Oostenrijk. Op papier stond er een heel leuk elftal bij België op de mat, maar die jongens hadden het wel moeilijk met de hoge druk van de tegenstander. Dendoncker nam de plaats van Vertonghen in en Tielemans speelde op de positie van De Bruyne.

Ongelukkige Mangala

Doku kwam in de ploeg en Carrasco moest zo wat meer centraal gaan spelen. Lukaku zat in de greep van Alaba en alle gevaar kwam van de flanken. Elke keer Doku of Lukebakio aan de bal kwam, was het alle hens aan dek bij de Oostenrijkers, maar de laatste pass kwam er nooit uit. Het overzicht ontbreekt soms nog te veel.

© photonews

En het werd erger, want na een dikke 20 minuten raakt Mangala een ongevaarlijke voorzet ongelukkig en Courtois was geklopt: 0-1. Het zou - naast een kopbal van Arnautovic - de enige keer zijn dat Oostenrijk in de buurt van Courtois kwam. Maar bij de Belgen was het niet veel beter.

Stroef

Lukebakio had nog eens een goeie actie in huis, maar zijn schot hobbelde naast. In het centrum ging het allemaal veel te traag en vond het trio Tielemans-Mangala-Carrasco elkaar niet al te best. Toch wel een rare kronkel van Tedesco om Carrasco als spelverdeler te zetten. Maar hij wou per se zowel Doku als Carrasco in het elftal krijgen.

© photonews

De tweede helft begon ook niet echt geweldig, maar je weet... er is nog altijd Lukaku. Geen van zijn ploegmaats had hem al eens in stelling kunnen brengen tot hij zelf eens een schot creëerde voor zichzelf: net naast. Het was de voorbode van wat je wist dat ging komen: 1-1. Breed maken, wegdraaien, ruimte zoeken en in het hoekje. Hij doet het gewoon elke keer.

Het was België dat op zoek ging naar de gelijkmaker, maar de laatste pass bleef een probleem. Invaller Bakayoko en Lukaku kwamen nog tot schoten, maar de Oostenrijkers bleven er lijf en leden voor werpen.

Een punt tegen Oostenrijk thuis is niet meteen een succes te noemen. Het toont nogmaals aan hoezeer de Rode Duivels de onmisbare Kevin De Bruyne nog nodig hebben.