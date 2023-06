Buitenlandse pers denkt allemaal hetzelfde van de Rode Duivels

De Rode Duivels konden niet winnen van Oostenrijk. Toch is de buitenlandse pers bijzonder enthousiast over de troepen van Domenico Tedesco.

In Oostenrijk waren ze vooral blij met hun eigen prestatie. “De sfeer zat er goed in in België en dat hielp de Oostenrijkers om in samenwerking met de Rode Duivels er een waardige voetbalmatch van te maken”, klinkt het in de Kleine Zeitung.

“De prestaties van de Oostenrijkers waren uitstekend, ze deelden zelf ook uit en waren niet zomaar toeschouwers”, schrijft Oostenrijks dagblad Der Standard. “Maar ze hadden ook het geluk van de dapperen, want Youri Tielemans hamerde de bal in blessuretijd op de lat.”

“De Belgen moeten zich zorgen maken over hun gebrek aan efficiëntie”, klonk het bij L’Equipe. “Jérémy Doku verblijdde met zijn rushes, maar na een resem gemiste kansen kon Oostenrijk op voorsprong komen. Tot de 71ste minuut hadden de Belgen maar één keer tussen de palen kunnen trappen en dat was de 1-1 van Lukaku. Daarna zag je het gebrek aan ervaring van de Rode Duivels, die een grootse Courtois nodig hadden om niet weer op achterstand te komen.”

Eurosport keek vooral op van de flankaanvallers van de Rode Duivels. “Die zijn legit. Doku was een sensatie op de linkerflank. De Oostenrijkers wisten niet wat ze moesten doen met zijn stop-start-sprintjes. Op een andere avond zou hij een hattrick aan assists hebben gehad. Op de andere flank was Dodi Lukebakio even goed. Hij zette zijn tegenstander vroeg in de match al in de wind met een stijlvolle draaibeweging en ging onophoudelijk de eerste verdediger voorbij telkens hij de bal kreeg.”