Rode Duivels hadden gelijk: Oostenrijks doelpunt had niet mogen vallen

De goal van Oostenrijk na dik twintig minuten was een serieuze domper op de feestvreugde in het Koning Boudewijnstadion. Maar die goal had eigenlijk ook nooit mogen vallen.

Er waren heel wat Duivels die gingen protesteren bij de scheidsrechter toen de hoekschop werd toegekend. En met reden. Op de beelden is te zien hoe de Oostenrijker Michael Gregoritsch de bal het laatst raakt in een duel met Leander Dendoncker. De Rode Duivels gingen terecht klagen bij de Franse scheidsrechter, maar die veranderde niet meer van gedachten. Op het schot van Gregoritsch raakte Orel Mangala ongelukkig de bal en die ging voorbij Courtois.