Marc Degryse twijfelt niet: "Hij zal daar spijt van krijgen"

De supporters van de Rode Duivels namen afscheid van Eden Hazard. Voor velen is dat veel te vroeg gebeurd.

Na het WK in Qatar kondigde Eden Hazard zijn afscheid als Rode Duivel aan. Op amper 32-jarige leeftijd is dat bijzonder vroeg, zo oordelen ook Jan Mulder en Marc Degryse na de wedstrijd bij VTM.

“Met de kinderen speelt hij al drie jaar, dat begint nu toch ook stilaan te vervelen?”, stelt Mulder. “Hij is er amper 32! Ik weet dat er een Japanner op zijn 55ste nog prof is. Modric is er 37, Ibrahimovic heeft tot zijn 41ste gespeeld.”

Ook Marc Degryse, die zelf tot zijn 37ste speelde, vindt het vroeg. “Als hij stopt, gaat hij daar spijt van krijgen. Alles is minder na je carrière. Als hij te veel pijn heeft, dat hij dat dan zegt. Dat hij naar Amerika en de MLS gaat. Bij Vancouver bijvoorbeeld, of in Florida. Daar kan hij met zijn familie ook een leuke tijd hebben.”

Toch lijkt het er meer en meer naar uit te zien dat Hazard eind deze maand definitief stopt met voetballen, tenzij hij nog een jaartje voor RDWM gaat spelen zoals L’Equipe dit weekend liet vallen.