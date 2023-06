Doku heeft opmerkelijk veel zelfkritiek na match waarin hij werd toegejuicht door een heel stadion

Jérémy Doku was de man die het publiek van het Koning Boudewijnstadion op de banken kreeg. Elke keer hij aan de bal kwam, ging er een schok door het stadion. Maar hij was achteraf wel kritisch voor zichzelf.

Doku was onhoudbaar en bezorgde de Oostenrijkse rechtsachter nachtmerries, maar al die goeie dribbels en versnelling resulteerden niet in een goal. "Ik ben tevreden over mijn prestatie, maar ook kritisch", vertelde hij bij VTM. "Mijn acties waren goed, maar mijn keuzes konden beter."

Doku heeft veel blessures gehad, maar de laatste maanden was hij de grote man bij Rennes. Hij heeft een uniek talent met die versnelling in een versnelling. Maar hij moet er soms meer mee doen. Dat beseft hij zelf ook.

"Ik ging wel vaak mijn man voorbij, maar de laatste pass of center waren vervolgens niet goed. Dat zal ik volgende keer beter moeten doen."