Dendoncker furieus na afloop van wedstrijd: "Ik heb het hem nog gevraagd"

De Rode Duivels bleven steken op een 1-1-gelijkspel tegen Oostenrijk. Al had dat doelpunt van de bezoekers er helemaal niet mogen komen.

Na iets meer dan 20 minuten kunnen de Oostenrijkers op voorsprong komen. Mangala werkte een bal bijzonder ongelukkig in eigen doel na een hoekschop. Al had die hoekschop er eigenlijk niet mogen komen.

“Het was zeker geen hoekschop”, aldus Leander Dendoncker. “Ik trapte de bal tegen die Oostenrijker, niet omgekeerd. Dat ben ik de scheidsrechter ook gaan zeggen. Ik vroeg hem om de fase te checken, hij zei dat alles afgetoetst was. Ik kan niet meer doen.”

Op beelden is inderdaad duidelijk te zien dat Gregoritsch de bal het laatst raakt in het duel met Dendoncker. De Franse scheidsrechter werd door de Rode Duivels aangesproken, maar hij wilde er niks van weten.

“We hadden hier altijd moeten winnen”, gaat Dendoncker verder. “Daar ben ik ontgoocheld over. We kregen voldoende mogelijkheden. Ach, je mag ook niet vergeten dat dit een nieuwe ploeg is, met veel jonge jongens. Geef ons wat tijd.”