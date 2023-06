Philippe Albert maakt krachtig rapport over Domenico Tedesco

1-1 spelen tegen Oostenrijk, daar had niemand op gerekend. Iedereen verwachtte een klinkende overwinning in eigen huis.

Eerlijk is eerlijk. Het was geen geweldige wedstrijd van de Rode Duivels. Zeker in het eerste half uur zagen we enorm veel rommelvoetbal van de Belgen.

En bepaalde keuzes rendeerden gewoon niet. “Verdedigen met 3 man en Timothy Castagne in het middenveld brengen werkte niet”, zegt Philippe Albert bij de RTBF. “We zagen enorm af omdat de Oostenrijkers goed georganiseerd waren en vrij snel naar voren trokken.”

De tweede helft was veel beter. Meer aanvallend spel en kansen, al gaven we ook veel meer weg. “Domenico Tedesco voerde een tactische verandering door in de rust. We gingen terug naar een meer traditionele viermansverdediging.”

De flanken werden meer gebruikt en Lukaku kreeg de nodige ballen. Hij zorgde uiteindelijk ook voor de gelijkmaker. “Het is geen drama. Het is een lang seizoen voor iedereen. Tedesco innoveerde. Hij besefte dat hij een fout had gemaakt. Vergissen is menselijk. Als het was gelukt, hadden we van genialiteit gesproken.”

Het was volgens Albert ook duidelijk dat de ploeg Kevin De Bruyne miste. Ook Amadou Onana had volgens de analist goed van pas kunnen komen, terwijl Jan Vertonghen dan weer niet gemist werd.