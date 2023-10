Dodelijk efficiënt België kwalificeert zich voor EK 2024 na razendspannende wedstrijd in Oostenrijk

De Rode Duivels hebben vrijdagavond met 2-3 gewonnen in en van Oostenrijk. Zo kwalificeren ze zich voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Twee keer een doelpunt van Lukebakio, en eentje van Lukaku.

Domenico Tedesco verraste al meteen met zijn opstelling. Zo startte Yannick Carrasco op de bank. Eerder deze week liet de bondscoach nog weten dat de winger erg goed bezig was op training. Hij startte ook voor het eerst met een 4-4-2 opstelling. Zo kwam Lois Openda en Romelu Lukaku beide in de ploeg.

Oostenrijk begon sterk aan de wedstrijd en was de gevaarlijkste ploeg. Na tien minuten spelen is daar opeens de 0-1 van Lukebakio. Die gaat zijn man op snelheid voorbij en werkt daarna met een mooi schot af.

© photonews

Zijn technische vaardigheid en snelheid kwamen met dit doelpunt mooi naar boven. Zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels is er meteen eentje om in te kaderen. Oostenrijk bleef ook nadien dominant, en verdedigend liep het vaak mis bij België. Wout Faes leek vooral niet mee te kunnen achteraan.

Op slag van rust wordt het nog even heel heet voor het Belgisch doel. Matz Sels gooit zich met alles wat hij heeft in de strijd en voorkomt tot twee keer toe de gelijkmaker.

Meteen na de rust begint Oostenrijk weer stevig aan het spel. Op nog geen twee minuten krijgt de thuisploeg twee geweldige kansen. Toch is het België dat de voorsprong verdubbelt. Lukebakio trapt op doel maar de bal wijkt af op twee verdedigers en gaat binnen.

© photonews

Een paar minuten later laat Doku zijn talenten zien met een geweldige dribbel. Hij geeft mee met Lukaku die niet twijfelt en de netten doet trillen. Een kleine 20 minuten voor het einde maakt Laimer er 1-3 van na nonchalant balverlies van Doku.

Tegen het einde aan krijgt Onana nog zijn tweede geel. Hij gaat te hard door op de voet van een Oostenrijker. Even later zou Theate de bal met zijn hand hebben aangeraakt in de zestien. Penalty, en die mist Sabitzer niet. 2-3 en nog een heel spannende slotfase.

Zo verzekert België zich van een plaats op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Het zet op deze manier ook een grote stap richting groepswinst. De Rode Duivels komen in groep F alleen op kop met 16 punten, Oostenrijk blijft tweede met 13 punten.