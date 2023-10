Jan Mulder reageert na kwalificatie voor EK: "Dan vrees ik het ergste voor het EK zelf"

België mag voor de zesde keer op rij naar een groot toernooi. Na de WK's van 2014, 2018 en 2022 en de EK's van 2016 en 2021 mogen ook de koffers voor Duitsland 2024 worden gepakt. Maar ...

De analisten in de studio van VTM waren niet helemaal tevreden met hoe de Belgen speelden. "Ik ben niet lyrisch over het spel of over de wedstrijd. Het was een bombardement op het Belgische doel", opende Jan Mulder de debatten.

"België was apathisch, maar scoorde wel drie mooie doelpunten. Het hoort er misschien allemaal wel een beetje bij. En dan zijn we misschien geslaagd op het examen, maar ik vrees het ergste als je zo speelt op het EK zelf."

Betere tegenstanders op het EK

"Op het EK ga je betere tegenstanders tegenkomen dan Oostenrijk. En dan maak ik me echt wel zorgen, dan moet het echt wel beter."

Timmy Simons zag er dan weer het positieve van in: "De intensiteit was er niet altijd, maar we pakten wel onze momenten. En dat levert ook drie punten op."