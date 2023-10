Domenico Tedesco geeft meer uitleg over niet-selectie van goudhaantje Arthur Vermeeren

Vrijdagavond won België op het nippertje van Oostenrijk. Twee doelpunten van Dodi Lukebakio en eentje van Lukaku loodsten de Rode Duivels naar de overwinning.

Tedesco was erg blij na het resultaat, want dat is uiteindelijk ook wat telt. "We zijn op de goede weg en deze positieve resultaten geven ons vertrouwen. We hebben ons al gekwalificeerd voor Duitsland en dat gaan we vieren, voordat we weer aan het werk gaan om te proberen Zweden maandag te verslaan."

Arthur Vermeeren werd eerst niet opgeroepen door Tedesco. Hij had niet het profiel waas de bondscoach naar op zoek was. Uiteindelijk werd hij dan toch bij de selectie gehaald, nadat enkele anderen hun forfait gaven.

Terwijl België worstelde en probeerde om het resultaat vast te houden, koos Domenico Tedesco voor zijn twee Antwerp-youngsters: Mandela Keita en Arthur Vermeeren. Die hadden een bewogen eerste cap.

"Ik ben erg blij met hun debuut," zei hij. "Het was zeker geen gemakkelijke situatie om ze in te gooien. Het laat ze zien dat we in ze geloven en ze doen het geweldig bij Antwerp onder Mark Van Bommel. Ik weet dat ik soms gekke ideeën heb over het selecteren van deze of gene speler. Maar ik kan er geen 40 nemen, dus ik moet keuzes maken," concludeerde Domenico Tedesco.