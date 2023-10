Oud-bondscoach René Vandereycken begrijpt niets van keuzes Tedesco: "Dat vind ik niet verantwoord"

De Rode Duivels konden zich vrijdagavond kwalificeren voor het Europees Kampioenschap van 2024 in Duitsland. Dit deden ze na een krappe 2-3 overwinning tegen Oostenrijk.

René Vandereycken keek aandachtig naar de wedstrijd en merkte dan ook snel op waar hij het anders zou gedaan hebben. Hij zag vooral problemen met de wissels die Tedesco deed.

"Ik had bij de rust al gezegd dat ik Mangala of Onana zou vervangen omdat ze allebei al een gele kaart hadden. Wie van de twee pakt sneller een tweede gele kaart? Ik had het daarvan laten afhangen en de staf zou moeten weten wie meer kans maakt op die tweede gele kaart", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Vandereycken kan maar weinig begrip opbrengen voor de keuzes van onze bondscoach. "Al begrijp ik niet dat Tedesco Tielemans liet invallen. De bondscoach zegt wel dat hij speelminuten heeft gehad bij Aston Villa, maar hij heeft nooit aangegeven of hij dan goed gespeeld heeft."

"Bij 0-3 was het toch het ideale moment om Keita of Vermeeren al in te brengen? En dan nog eerder Keita omdat die eerder bij de selectie zat en krachtiger is."

"Ik vind het niet verantwoord dat Tielemans de voorkeur op hen krijgt, gezien zijn prestaties de laatste tijd. Het lijkt een beetje op Martinez, die altijd zijn oudgedienden vertrouwen geeft. Of Tielemans nu een goede wedstrijd speelt of niet, ik vind het gewoon geen goede vervanging. Zijn selectie kon zelfs al in vraag worden gesteld , laat staan zijn invalbeurt", besluit Vandereycken.