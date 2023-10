Matz Sels na geslaagde wedstrijd tussen de palen bij Rode Duivels: "Er was vroeger al een strijd tussen ons"

België won vrijdag met 2-3 van Oostenrijk. Door deze nipte overwinning plaatsten de Rode Duivels zich voor het EK 2024 in Duitsland.

Matz Sels kwam deze wedstrijd tussen de palen te staan. Koen Casteels kon door ziekte niet meespelen. Sels speelde een goede partij en bewees zichzelf.

"Ik heb laten zien dat je op me kunt rekenen. We hebben verschillende goede keepers in België. We zijn allemaal geboren in 1992. In de nationale jeugdploegen was er al een strijd tussen ons. Persoonlijk speel ik in de schaduw, in de Franse competitie", vertelde hij bij DH.

Koen Casteels, Matz Sels en Thibaut Courtois komen alle drie uit 1992 en spelen zo al heel hun leven samen.

Ondanks zijn goede prestatie slikte Sels toch twee doelpunten. Eentje die erg goed geplaatst was, en een penalty.

"Maar ik heb toch laten zien dat ik er ben. Natuurlijk had ik graag voor de 3e keer op rij de nul gehouden. Het eerste doelpunt van Oostenrijk? Zijn schot was echt goed geplaatst en de bal stuiterde vlak voor me op een nat veld", aldus een tevreden Sels.