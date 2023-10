Degryse geeft Rode Duivel veeg uit de pan: "Dan vraag je om problemen"

België haalde het met 2-3 op bezoek bij Oostenrijk. In het slot van de wedstrijd moest het nog bibberen en beven, zeker na de rode kaart voor Amadou Onana.

Amadou Onana slikte een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart, waardoor de Belgen nog een kwartier met een man minder verder moesten. En ook tot de allerlaatste minuut in bibbermodus moesten gaan, zoveel is duidelijk. "Het was een omslagpunt", vond Marc Degryse.

© photonews

Hij was duidelijk in zijn analyse bij VTM: "Hij moet er lessen uit trekken. De eerste gele kaart was niet verstandig van hem, de tweede was wel terecht. Het valt hem te vaak voor, vind ik", aldus de analist en gewezen Rode Duivel.

Door hem in de moeilijkheden gekomen

"Hij moet echt zorgen dat dat niet meer gaat gebeuren. Daardoor komen we in de moeilijkheden. Dan vraag je om problemen tegen een enthousiaste thuisploeg. Gelukkig zijn ze geen echt Europees thuisland. Het moet beter als je naar de halve finale of finale wil op het EK."

"Zijn eerste gele kaart pakt hij op de middenlijn. Daar is hij te enthousiast om zijn foutje goed te maken. Op het WK hebben we hem ook gemist in de derde wedstrijd, omdat hij er na twee kaarten ook niet meer bij was tegen Kroatië."