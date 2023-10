Oostenrijkse media zijn hard voor Rode Duivels maar zien één echte uitblinker

Oostenrijk had zich vrijdagavond kunnen kwalificeren voor EURO 2024 in Duitsland. Ze verloren echter van de Rode Duivels, de zich op hun beurt wel plaatsten voor het tornooi.

In Kronen Zeitung staat te lezen dat Jérémy Doku voor het mooie spel zorgde. "Doku had plezier met de verdediging. Met een pass ondermijnde de jonge ster van Manchester City de verdediging en scoorde Lukaku zijn negende doelpunt in de zesde wedstrijd van de huidige kwalificatiecampagne."

Die Presse, een andere Oostenrijkse krant, zien we weer dat Doku de hemel in wordt geprezen. "De Belgische selectie is duidelijk veel beter technisch onderlegd. Vooral de flankspelers. Er zijn 60 miljoen redenen waarom Manchester City in de zomer evenveel euro’s overmaakte naar Stade Rennes voor buitenspeler Jérémy Doku."

Sport ORF was een pak harder voor de Rode Duivels. "De 0-3 weerspiegelde toen op geen enkele wijze de prestaties van beide ploegen op het veld. Oostenrijk kwam terug tot 2-3 via een weergaloze comeback, maar in een zinderende slotfase hielden de Belgen de zenuwen onder controle."