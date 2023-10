Zo reageert Arthur Vermeeren na debuut bij Rode Duivels

De Rode Duivels kwalificeerden zich vrijdagavond voor het EK 2024 in Duitsland. Er werd met een nipte 2-3 gewonnen van Oostenrijk.

Arthur Vermeeren viel samen met Mandela Keita in, zo'n tien minuten voor het einde. Het was voor beide Antwerp-spelers hun debuut bij de nationale ploeg.

Vermeeren reageerde na afloop alvast even op zijn eerste wedstrijd voor de Rode Duivels. "Op dat moment in de wedstrijd was het niet makkelijk om verder te komen. Ik heb al twee Champions League-wedstrijden gespeeld, maar het spel gaat hier nog sneller", vertelde hij volgens DH.

Initieel werd Vermeeren niet opgeroepen, maar door omstandigheden kon hij later nog aansluiten. "Iedereen heeft me deze week een warm welkom gegeven. Heb ik ooit moeten zingen? (Lacht) Nee, nog niet. Het is niet mijn ding, maar ik heb wel een liedje in gedachten..."