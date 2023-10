Rode Duivel valt ook in Engeland op negatieve manier op

De Rode Duivels plaatsten zich vrijdagavond voor EURO 2024 in Duitsland. Dat deden ze door met 2-3 te winnen van Oostenrijk.

Toch zal de wedstrijd geen schoonheidsprijs winnen. Oostenrijk was vaak de gevaarlijkste ploeg en enkele Rode Duivels vielen niet op een positieve manier op.

Ook de Engelse pers zag dat Amadou Onana zijn avond niet had. Zij quoteerden dan ook onze collega's van Het Laatste Nieuws. 'Echo' maakte er zelfs een heel artikel over.

"Zijn rode kaart werd niet al te best ontvangen in België, want hij kreeg een beoordeling van vier uit 10 van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Het blad omschreef zijn wegzending als onnodig, ze schreven: "Ter land en in de lucht. Vaak scherp in de duels met goede balherovering", klinkt het bij Echo.

"Te nonchalant in balbezit - hij kan de 1-3 op zijn conto schrijven. Nam onnodig rood in het slot. Terwijl hij eigenlijk gewoon zou moeten meelopen. Dit is echt een te makkelijke gele kaart. Tegen een groter voetballand kom je echt in de problemen door zoiets."