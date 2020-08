OHL hoopt op intrede langs grote poort zoals in 2011 tegen Anderlecht

Na de degradatie in 2016 en vier jaar in het vagevuur keert OHL terug op het hoogste niveau. Eerste opdracht is een thuiswedstrijd tegen Eupen. Nemen de Panda's, die vorig seizoen niet in de problemen kwamen, eindelijk een goede start of lukt OHL een scenario zoals in 2011?

Toen begon OHL als promovendus met een thuiszege aan de competitie. Nochtans kreeg het met Anderlecht een topploeg over de vloer. Desalniettemin werd het 2-1 aan Den Dreef. Een uitslag waar ze nu in Leuven met de ogen dicht voor zouden tekenen. Doordat het plaatsvinden van de promotiefinale zo lang aansleepte, had OHL amper tijd om een kern te vormen voor de nieuwe competitie. In die promotiefinale moest OHL het onderspit delven tegen Beerschot, maar door de competitiehervorming waren de Leuvenaars al zeker van hun stekje in 1A. Versterkingen zullen nog gehaald moeten worden en de verwachting is dat de ploeg er binnen enkele weken pas echt staat. Al werden er in de voorbereiding wel enkele opvallende uitslagen neergezet, met onder andere zeges tegen Standard, KV Mechelen en... Eupen. Datzelfde Eupen heeft met een dertiende plaats en tien punten meer dan hekkensluiter Waasland-Beveren een goed seizoen achter de rug. Op offensief vlak zal er nu wel nog meer gekeken worden naar Musona. Ook is Eupen een ploeg die traditioneel een slechte competitiestart kent. Is dat dit jaar anders? Antwoord in het King Power Stadium aan Den Dreef omstreeks kwart voor negen. Marc Brys kan met uitzondering van Aguémon en Kehli op een volledig fitte kern rekenen. Bij Eupen zijn Baby en Miangue geblesseerd. Het is al een weekend vol verrassingen geweest, wat gaat het worden in OHL - Eupen? Voorspel de uitslag bij BETFIRST!





Volg OH Leuven - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00.