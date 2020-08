Brys aangeslagen door zwaar geblesseerden (met lof voor hen), San José zag Eupen 'complete match' spelen

Het was niet enkel het voetbal op zich dat Marc Brys en Beñat San José maandagavond bezighield. Op de persbabbel na OHL - Eupen waren de ernstige blessures bij vier thuisspelers gespreksthema nummer één. Wat de wedstrijd op zich betreft waren beide teams tevreden over hun teams.

"We zouden eigenlijk blij moeten zijn met een punt, maar we zijn dat niet. Ik ben triest", zaten de wellicht zeer ernstige blessures voor Maertens, Tshimanga, Duplus en in het bijzonder Schuermans in het hoofd van Marc Brys. Zijn collega San José begon ook met de geblesseerde spelers van Leuven het beste te wensen.

Brys leeft enorm mee met Schuermans en zag dat vooral het uitvallen van Maertens en Tshimanga een bepaalde impact had op de match. Brys vond Maertens erg goed in de wedstrijd zitten. De Leuvense coach moest zo kort voor rusten twee spelers inbrengen met andere kwaliteiten, terwijl zijn team net aan het proberen was om nog zo veel mogelijk controle over de wedstrijd te behouden.

Het was immers Eupen dat het meeste aanspraak maakte op de overwinning. "We hebben een complete match gespeeld", bleef Beñat San José maar herhalen. "We hebben ons aangepast, dat komt door de sterkte van de tegenstander", gaf Brys aan. Bekijk HIER een deel van de persconferentie van beide trainers.