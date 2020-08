OH Leuven mist zeker vier pionnen tegen Genk en komt met erg slecht nieuws: "Hij staat voor een lange revalidatie"

De thuismatch tegen KAS Eupen leverde voor Oud-Heverlee Leuven een fel bevochten punt op, maar dat kwam er niet zonder slachtoffers. Vier spelers vielen geblesseerd uit en daarvan is Kenneth Schuermans er al zeker slecht aan toe.

Het was bang afwachten op de testresultaten van de dokters, maar die hadden niet veel goed nieuws te melden voor Kenneth Schuermans. De verdediger blesseerde zich aan de achillespees en moet onder het mes. "Ken (Schuermans, nvdr.) wordt vanavond nog geopereerd en staat voor een lange revalidatie", luidde het op de clubwebsite.

Ook Mathieu Maertens, Derrick Tshimanga en Frédéric Duplus moesten maandag de strijd staken. Voor hen is er nog geen duidelijkheid, maar de club meldde via de eigen webstek wel dat het drietal hoogstwaarschijnlijk niet in actie komt tegen KRC Genk. Dat duel wordt op zaterdag 15 augustus afgewerkt.