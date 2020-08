Keet bewijst zich en vreest concurrentie niet: "Heb bij KVK al laten zien wat ik kan, komst nieuwe keeper geen probleem"

Darren Keet viel weinig te verwijten bij de terugkeer van OHL in 's lands hoogste afdeling. Met enkele saves behoedde de Zuid-Afrikaan zijn team voor de nederlaag. Al wil dat lang niet zeggen dat hij met het oog op de toekomst zeker is van zijn plek onder de lat.

In supporterskringen heerste al het gevoel dat het nodig was om een nieuwe doelman te halen. Henkinet ruilde in het tussenseizoen OHL voor Standard. Eerder op de dag geraakte bekend dat de Leuvense club doelman Iversen van Leicester gaat huren.

"Iedereen wil altijd betere spelers, dat is bij OHL niet anders", blijft Keet er rustig onder. "Ik heb bij KV Kortrijk in eerste klasse al laten zien wat ik kan. Laurent Henkinet speelde hier goed het vorige seizoen, dat is goed voor hem."

Ik verwelkom iedereen met open armen

Met zijn goede prestatie tegen Eupen heeft Keet mogelijk wel punten gescoord. "Tijdens de voorbereiding heb ik de kans gekregen om mij te tonen. De coach geeft mij nu de kans om te spelen. Ik verwelkom iedereen met open armen. We moeten als club een goede job doen."

Tot dusver waren enkel youngsters Oregan Ravet en Celestin De Schrevel een alternatief. Keet is bereid om met Iversen en eventueel nog een andere nieuwkomer de concurrentiestrijd aan te gaan. "Diegene die het verdient, moet spelen. De komst van een nieuwe keeper is geen probleem voor mij."