Stef Peeters ook al van waarde voor Eupen en weet wat er moet gebeuren: "Dan komt het in orde"

Dat Cercle Brugge zich vorig seizoen sportief kon redden, daar had Stef Peeters een aanzienlijk aandeel in. Wie hem maandagavond zag voetballen, weet dat de centrale middenvelder ook bij Eupen zijn stempel zal drukken. Wel hoopt de aanwinst nog op de komst van enkele aanvallers.

Bij zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg nam Peeters meteen volop zijn verantwoordelijkheid. Als onbetwiste vrijschop-en hoekschopnemer, met zijn passing en infiltraties. Eén keertje leek hij op weg naar een doelpunt, maar Sascha Kotysch stond nog in de weg. In elk geval: Peeters moet kunnen uitgroeien tot de 'patron' bij Eupen.

Dat voetbalde dartel en fris aan Den Dreef, maar moest vrede nemen met een gelijkspel. Wie weet had het deze wedstrijd wel gewonnen als deze enkele weken ver in de competitie was gekomen. "Ik denk niet dat op fysiek vlak deze match te vroeg kwam. We missen juist nog enkele aanvallers. Als die er nog bij komen, komt het in orde en zijn we klaar."

Eupen zag Prevljak vertrekken en die leemte moet nog opgevangen worden. De 18-jarige Nuhu lukte wel een doelpunt. Een snelle en bedrijvige speler, soms nog wat onstuimig. Peeters ziet wel iets in hem. "Toen ik 18 jaar was, speelde ik nog bij de reserven. Hij heeft veel kwaliteiten. Hij moet nog werken aan het maken van de juiste keuze: schieten of niet, langs binnen gaan of langs buiten. Voor zijn eerste match deed hij het goed."